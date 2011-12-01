У Київраді вимагають оприлюднення умов щодо розвитку столичних островів

Київ. 1 грудня. УНІАН. Голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики Денис МОСКАЛЬ закликає Головне управління містобудування та архітектури оприлюднити умови міжнародного відкритого містобудівного конкурсу «Концепція збереження та розвитку київських островів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутатської фракції «Республіка Київ», про це Д.МОСКАЛЬ сказав у ході пленарного засідання Київради.

Д.МОСКАЛЬ зауважив, що комунальне підприємство «Київсистемоменеджмент» виступило замовником міжнародного відкритого містобудівного конкурсу «Концепція збереження та розвитку Київських островів», координатором якого є Головне управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (міської державної адміністрації).

«Об’єктом проектування визначені низка відокремлених київських островів у руслі Дніпра, основу яких складають 37 островів. Найбільші з них – Великий, Муромець, Труханів, Долобецький, Венеціанський, Жуків, Козачий, Ольгин (Ольжин). Мене як голову екологічної комісії непокоїть майбутнє каскаду дніпровських островів, більшість з яких мають статус природно-заповідного фонду. Тому я наполягаю на оприлюдненні умов конкурсу», - наголосив Д.МОСКАЛЬ.

За його словами, згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті конкурсу, до участі у ньому допускаються архітектори, містобудівельники, ландшафтні архітектори та дизайнери.

«Екологи нарікають на неможливість ознайомитися з умовами цього містобудівного конкурсу. Вони занепокоєні, що його проведення може стати першим кроком до забудови столичних островів», - зазначив Д.МОСКАЛЬ.

Депутат додав, що на частині островів розміщені заказники «Острів Жуків», «Острови Ольжин та Козачий», «Муромець-Лопуховатий» та «Урочище Бобровня».

Д.МОСКАЛЬ нагадав, що згідно із чинним законодавством, на землях природно-заповідного фонду заборонені будь-які види господарської діяльності, які можуть пошкодити природні комплекси.

Як повідомляв УНІАН, екологи заявляли, що оголошений столичною владою конкурс на кращу концепцію “збереження та розвитку” київських островів має на меті забудову цих рекреаційних зон.