У Києві в суботу відбудеться автопробіг

Київ. 30 листопада. УНІАН. В суботу, 3 грудня, ГО «Громадянський корпус», що опікується захистом та забезпеченням прав малого та середнього бізнесу у м. Києві, проведе у столиці традиційний щорічний Автопробіг «Підприємцям з нами по дорозі».

Як повідомили УНІАН організатори акції, мета автопробігу – «привернути увагу жителів міста та владних структур до актуальних проблем київських підприємців, людей, які в непростих умовах працюють сьогодні, щоб завтра життя в столиці стало більш комфортним і цивілізованим».

Організатори підкреслюють, що «основний метод роботи «Громадянського корпусу» залишається незмінним: замість загального тиску шляхом конфронтації - забезпечення аргументованого, ефективного і одночасно принципового діалогу з тими посадовцями і владними структурами, що мають реальний вплив на ситуацію».

ГО «Громадянський корпус» відзначає, що після Автопробігу-2010 пройшов рік, упродовж якого в кожному районі столиці було проведено юридичні семінари для підприємців щодо змін в законодавстві, в яких взяли участь більш як 1000 осіб. За їхньої участі «було розроблено і оприлюднено Маніфест підприємців, в якому зафіксовано 12 конкретних зауважень щодо поліпшення умов роботи власників МАФ». Також громадською організацією «було розпочато роботу з реалізації програми надання юридичних консультацій для підприємців. Регулярно надається допомога в підготовці матеріалів для переоформлення дозвільної документації відповідно до рішень Київради. Досягнуто домовленості з усіма десятьма районними в місті Києві державними адміністраціями про виділення приміщень для регулярного проведення таких консультацій. І консультаційний пункт вже розпочав роботу в Дарницькому районі». «Громадянський корпус» повідомляє, що впродовж року було проведено ряд акції на захист конкретних підприємців - власників МАФів, у результаті вдалося відстояти 50 робочих міст.

Автопробіг «Підприємцям з нами по дорозі-2011» підтримали партнери ГО - Київська міська організація Товариства Червоного Хреста України, Муніципальний театр «Київ».

В акції візьмуть участь: президент ГО «Громадянський корпус» Роман СОЛОДКИЙ, народний артист України Валерій НЕВЄДРОВ, голова Деснянської районної організації Товариства Червоного Хреста України Валентина РОМАНЮК та ін.

В автопробігу прогнозується участь не менш як 100 транспортних засобів, які проїдуть за маршрутом: аеродром «Чайка» – проспект Перемоги - площа Перемоги - бул. Шевченка – Бесарабська пл. – вул. Басейна – бул. Лесі Українки - Печерський міст - бул. Дружби народів - вул. Велика Васильківська - Бесарабська пл. - бул. Шевченка - площа Перемоги – проспект Перемоги- Велика Окружна дорога – поворот на Вишневе – ресторан «Околиця» (вул. Міська 2-а).

Початок акції – о 09.00, закінчення – 12.00.

Як зазначають в «Громадянському корпусі», автопробіг «Підприємцям з нами по дорозі -2011» підсумовує рік, що минає і анонсує ключові напрямки роботи ГО в 2012 році. Серед планів на майбутнє: збільшення кількості колективних та індивідуальних членів організації як у Києві, так і по всій Україні; забезпечення більш ефективного вирішення проблем в підприємницькій сфері за рахунок організації регулярних юридичних консультацій в кожному з десяти районів міста Києва; продовження моніторингу ситуації з підприємництвом у Києві з метою оперативного реагування і вжиття заходів; продовження благодійних програм «Театр на радість дітям» та «Кіно на радість дітям»; започаткування нових благодійних програм - «Здорова молодь» ( встановлення в кожному районі безкоштовних для дітей тенісних столів) та «Мамуся» (облаштування в кожному районі дитячих майданчиків).

*** ГО «Громадянський корпус» засновано 29 грудня 2009 року в Києві з метою підвищення ефективності суспільного виробництва, захисту законних прав та інтересів підприємців, консолідації їх діяльності, спрямованої на підвищення соціально-економічного розвитку України.

Засновник та президент громадської організації «Громадянський корпус» - Роман СОЛОДКИЙ. Він був членом Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, входить до складу Ради підприємців при Кабінеті міністрів України, член МГО «Луганське земляцтво м. Києва», член Ради Київської міської організації ветеранів, член Правління Всеукраїнської асоціації випускників суворовських училищ «Кадетська співдружність», член Наглядової ради та співзасновник «Фонду відродження кадетських корпусів в Україні».

Сьогодні до складу «Громадянського корпусу» входять більш як 500 підприємців, які забезпечують зайнятість більше 1000 осіб.

У 2011 році «Громадянський корпус» поширив свою діяльність на ряд районів та міст не лише у Київській області, але й по усій Україні. Зокрема, було відкрито філії у Ржищеві, Білій Церкві та в Одесі.

Минулорічний автопробіг підприємців під егідою «Громадянського корпусу» пройшов 28 листопада 2010 року. В акції взяли участь 130 автомобілів.