"Київгаз" замінив службові посвідчення своїх співробітників

Київ. 30 листопада. УНІАН. Публічне акціонерне товариство "Київгаз" замінило службові посвідчення своїх співробітників на пластикові.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.



Відтепер для перевірки газового обладнання в приватних володіннях, таких як квартири, будинки, офісні та промислові приміщення, співробітники компанії "Київгаз" зобов’язані пред’явити пластикове посвідчення з голографічними символами на передній поверхні картки, серійним номером, з прізвищем та ім`ям по батькові працівника, його фотокарткою та зазначенням посади.

Крім того, на посвідченні обов’язково повинна бути нанесена печатка ПАТ "Київгаз" і зазначений термін дії даного посвідчення.

В акціонерному товаристві підкреслили, що особи, які пред’являють паперове посвідчення не є співробітниками компанії.

"У зв’язку з удосконаленням внутрішньої роботи компанії та переходу на новий сучасний рівень обслуговування населення, ми вирішили замінити паперові посвідчення для співробітників на пластикові. Вважаю, що цей крок гарантує безпеку населення від протиправних дій, пов’язаних з підробкою посвідчень попереднього зразка", – наголосив голова правління ПАТ "Київгаз" Сергій ГОРОВИЙ.