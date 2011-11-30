Попов готує документи щодо консервації фундаменту Десятинки

Київ. 30 листопада. УНІАН. Для проведення робіт з консервації фундаменту Десятинної церкви необхідно “пройти бюрократичні процедури”, для чого потрібен деякий час, заявляє голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ.

Він сказав в ефірі телеканалу “Київ”: “Я вирішив допомогти вирішити цю ситуацію, тому що це національний заповідник і, в принципі, не КМДА відповідає за його збереження та розвиток. Але враховуючи, що проблематика існує, я спеціально ознайомився з ситуацією”.

“Я зрозумів одностайну думку фахівців, що треба йти таким шляхом, як звучало (терміново консервувати шляхом засипання історичних залишків храму спеціальним грунтом – УНІАН). Тому я хоч завтра готовий дати команду, і ми навіть за рахунок спонсорів зробимо цю консервацію. Але там треба пройти бюрократичні процедури, відповідні документи підготувати. Тобто, на наступному тижні ми це зробимо”, - запевнив О.ПОПОВ.

За його словами, цей об’єкт як історична, як археологічна пам’ятка потрібен і киянам, і всій Україні, і не лише Україні.

“І ми його зобов’язані зробити музеєм під відповідним укриттям, де можна було б показати ті дуже цікаві знахідки, які ми маємо. Після проведених консультацій з Мінкультури, з фахівцями, я думаю, це абсолютно реально. Ми можемо це питання вирішити у наступному році”, - сказав О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада науковці оголосили, що звертаються до влади України і Києва терміново вжити заходів зі збереження залишків фундаменту Десятинної церкви.

Зокрема, про це заявили академік НАНУ, директор Інституту археології НАНУ Петро ТОЛОЧКО, заступник директора Інституту археології НАНУ, начальник Архітектурно-археологічної експедиції Гліб ІВАКІН, а також заступник директора НДІ Інституту пам’яткоохоронних досліджень Мінкультури Тимур БОБРОВСЬКИЙ.

Експерти переконані, що найшвидшим методом, зважаючи на початок зими, буде тимчасово засипати автентичні рештки спеціальним грунтом та облаштувати водовідведення з території місця розкопок. Тобто, у такий спосіб провести консервацію решток храму. Вони відзначили, що цю зиму розкопані автентичні залишки у відкритому стані не переживуть і зруйнуються.

“Фундамент необхідно засипати чи річковим піском, чи якимсь стерильним чистим грунтом, який би не утримував решток, задернувати майданчик, вивести на поверхні план Десятинної церкви, як ми це зробили свого часу, готуючись до святкування 1500-річчя Києва і тисячоліття хрещення Русі. І паралельно вирішувати проблему, що робити далі з Десятинною церквою. Бо якщо ми будемо чекати, поки наші різні чинники - і владні, і культурологічні, всі надумають врешті, а що ж воно буде, то виявиться, що нічого вже реставрувати не треба буде і нічого зберігати не треба буде”, - пояснив П.ТОЛОЧКО.

Як скаазав П.ТОЛОЧКО, у ході археологічних розкопок “здобутий важливий науковий матеріал, який прояснює деякі питання архітектурного плану, архітектурного вигляду Десятинної церкви, але настільки кардинальних матеріалів, які б змінили наше уявлення, чи дали можливість для абсолютно наукової автентичної реконструкції храму, все таки у нас не з’явилося”. А без цього, наголосив фахівець, відбудовувати Десятинну церкву є “не науковим і не коректним підходом”, тому цього робити зараз не можна. Крім того, він звернув увагу, що жоден проект конкурсу з Концепції відновлення Десятинної церкви не дав конкретного вирішення проблеми музеєфікації.