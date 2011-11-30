На Подолі відкрилась нова амбулаторія сімейної медицини

Київ. 30 листопада. УНІАН. У Подільському районі відкрили чергову амбулаторію загальної лікарської практики/сімейної медицини на вул. Мостицькій, 9.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, амбулаторія розташована на базі Центральної районної поліклініки.

Відтепер, своєчасну кваліфіковану допомогу спеціалістів, які працюватимуть в амбулаторії, зможуть отримати близько 16 тис. мешканців.

Заклад розрахований на 160 відвідувань у зміну, при цьому лікарі працюють у дві зміни.

В амбулаторії обладнані 5 кабінетів лікаря загальної практики/сімейної медицини, маніпуляційний кабінет, ординаторська. У кожному кабінеті є кардіограф, що дасть змогу лікарям на місці зробити кардіограму, поставити діагноз та провести лікування або ж надати першу лікарську допомогу.

Відділення повністю комп’ютеризоване. Маніпуляційний кабінет оснащений необхідними меблями, інструментами. У Подільському районі це вже третя амбулаторія загальної практики/сімейної медицини.