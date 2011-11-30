Місто виділило 5 квартир для киян з особливими потребами

Київ. 30 листопада. УНІАН. Сьогодні з нагоди святкування Міжнародного дня інвалідів перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК вручив працівникам Київських підприємств Українського товариства сліпих та Українського товариста глухих п’ять повідомлень на отримання житла.

Про це повідомляє прес-служба столичної міськдержадміністрації.

Також активістів руху, що діє в підтримку людей з особливими потребами, нагороджено Почесними грамотами КМДА за вагомий особистий внесок у розвиток системи соціального захисту інвалідів та багаторічну активну громадську діяльність.

За інформацією О. МАЗУРЧАКА, у столиці проживає понад 145 тис. людей, які мають особливі потреби.

“Міська влада на чолі з головою КМДА Олександром ПОПОВИМ завжди піклуватиметься та підтримуватиме цю категорію населення для того, щоб вони відчували себе повноправними членами держави. А це і створення нормальних умов проживання, доступність, безбар’єрність тротуарів, транспортних засобів, всієї соціальної інфраструктури», – пообіцяв він.

Вітаючи О. МАЗУРЧАК побажав присутнім здоров’я, успіхів, добробуту та подякував за мужність й активну громадську позицію.