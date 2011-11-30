Суд дозволив с.Коцюбинське рубати київський ліс

Київ. 30 листопада. УНІАН. Апеляційний адміністративний суд Києва дозволив депутатам селища Коцюбинське під Києвом рубати ліс незважаючи на заборону з боку Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це повідомила газета “Дело”.

Прокуратура Київської області пропонувала визнати рішення селищної ради Коцюбинського про виділення земельних ділянок під забудову в лісі під Києвом незаконним. Проте суд став на сторону місцевих депутатів, чим фактично дозволив вирубку заповідного лісу.

Суд розглядав питання - чи мали право депутати Коцюбинського розпоряджатися землею навколо селища. За даними газети, прокуратура з Київською міською радою наполягали на тому, що ця земля належить Києву, а отже, селище не мало на неї права. У свою чергу представник Коцюбинської селищної ради Денис КРАЙНИК стверджував, що селищні депутати в земельних питаннях дотримувалися закону. Колегія з трьох суддів під головуванням Тамари ГРИЩЕНКО своїм рішенням підтримала Коцюбинських депутатів.

«Таке рішення нас не влаштовує й ми подаватимемо апеляцію», - заявив начальник відділу прокуратури Київської області Андрій СІВЕЦЬ після рішення суду.

За даними видання, селищна рада смт Коцюбинське свого часу самовільно розширила межі селища на 4 тис. га за рахунок київського лісу. Згідно з даними сайту Верховної Ради, площа селища становить всього 86 га. Протягом трьох років журналісти й активісти в судах намагаються скасувати рішення селищної ради, згідно з яким сотні гектарів лісу стали приватною власністю кооперативів депутатів селищної ради й - згідно з постановою слідчого - підставних осіб.

Активістка Ірина ФЕДОРІВ зустрілася з главою держави й передала йому документи з підписами, зібраними на захист лісу і за надання йому статусу Національного парку.

«Я вивчу цю проблему, дам доручення експертам, зокрема Генпрокуратурі, й скоріш за все ми втрутимося в це питання, для того, щоб не допустити вирубки», - пообіцяв тоді Президент, повідомляє «Дело». Незабаром Генпрокуратура назвала розподіл земельних ділянок у лісі «дерибаном» і підготувала низку позовів до судів.

Тим часом вирубка лісу почалася з новою силою, підкреслює газета.