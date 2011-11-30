На вулиці Драгомирова відновлять дорожнє покриття

Київ. 30 листопада. УНІАН. У 2011-2012 роках буде розроблено проектно-кошторисну документацію та здійснено реконструкцію вулиці Михайла Драгомирова на ділянці від будинку №1 до будинку №10/10 у Печерському районі.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на відповідне розпорядження КМДА.

Згідно з документом, роботи проводитимуться за рахунок інвесторських коштів. Реконстукція передбачає, зокрема, зміну дорожнього покриття проїжджої частини та тротуарів.

Комунальна корпорація «Київавтодор» як замовник виконання робіт, має визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організації, розробити проектно-кошторисну документацію, а також провести її експертизу і затвердити у встановленому порядку. При укладанні договору підряду на виконання будівельних робіт буде обов’язково передбачено умови щодо надання підрядником гарантії їх якості та встановлено гарантії строків експлуатації об’єкту.