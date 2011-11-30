Парк «Юність» пропонують оголосити пам’яткою

Київ. 30 листопада. УНІАН. Постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики рекомендує Київраді оголосити парк «Юність» у Святошинському районі парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення.

Про це рішення після засідання комісії повідомив голова екокомісії Київради, голова депутатської фракції «Республіка Київ» та голова Партії Зелених України Денис МОСКАЛЬ, інформує прес-служба «Республіки Київ».

«Ми вже переходимо від створення невеликих скверів до оголошення природних територій парками-пам’ятками. Безумовно, це важливе рішення для мешканців мікрорайону «Борщагівка». Адже парк «Юність» - одне із небагатьох місць, де вони можуть спокійно відпочити і гуляти з дітьми», - наголосив Д.МОСКАЛЬ.

За інформацією депутата, площа парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Юність», розташованого на перетині вул. Картешвілі та просп. Леся Курбаса, складе близько 5,94 га. На переконання Д. МОСКАЛЯ, парк «Юність» є унікальним природним об’єктом, не захаращеним такими досягненнями цивілізації як атракціони та інші розважальні заклади.

«У парку ростуть каштани, берези, клени, горобини і багато інших дерев, облаштовані клумби, створений дитячий майданчик. До того ж, згідно із Програмою розвитку зеленої зони м. Києва, парк «Юність» зарезервований для створення об’єкту природно-заповідного фонду. Фактично ми виконуємо цю норму», - зазначив голова постійної комісії з питань екологічної політики.