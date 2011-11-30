Проїзд проспектом Бажана тимчасово обмежено
11:52, 30 листопада 2011Київ
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Замінюють асфальт
Київ. 30 листопада. УНІАН. З 11.00 до 20.00 30 листопада та 1 грудня 2011 року заплановано виконання робіт із влаштування асфальтобетонного покриття проїжджої частини проспекту Миколи Бажана на ділянці від станції метро «Позняки» до станції «Харківська».
Пр оце повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».
У зв’язку з цим буде повністю обмежено рух транспорту на вказаній ділянці. Для руху автотранспорту у напрямку станції метро «Харківська» буде виділено дві смуги зустрічного напрямку від ст. «Харківська» до ст. «Позняки».
Корпорація «Київавтодор» просить вибачення за тимчасові незручності.
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