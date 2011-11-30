Київ. 30 листопада. УНІАН. Підземний перехід станції метро "Театральна" реконструюють, щоб зробити єдиний комплекс із новобудовою, в якій розмістять Музей історії Києва.

Про це пише муніципальна газета “Хрещатик” (№177 від 30 листопада 2011 р).

Будівля на вул. Богдана Хмельницького, 7, перебуває зараз у стадії завершення будівництва. Водночас вже передбачають її перепланування, щоб зробити зручною для розміщення експозицій, а також відповідно обладнати ззовні.

За словами автора проекту Андрія ПАШЕНЬКА, приміщення після перепланування виглядатиме по-іншому. "Першоваріантна концепція будівництва біля метро "Театральна" не передбачала розміщення там експозицій, тому для музею не дуже зручна. Зараз ми займаємося переплануванням внутрішнього простору будівлі і оформленням фасадів. Якщо будуть спеціальні побажання та кошти на це, можемо зробити стилізований інтер’єр", - сказав він.

Разом з тим, за словами А.ПАШЕНЬКА, відбудеться оформлення фасадів будинку та реконструкція підземних переходів станції метро "Театральна", щоб ці два об’єкти стали своєрідним комплексом. "Вже є пропозиції щодо реконструкції переходів на "Театральній", адже вони знаходяться буквально впритул до будівлі музею. Так ці два об’єкти виглядатимуть у комплексі", - зазначив він.

Як повідомлялось, передбачено, що Музей історії Києва запрацює у 2012 році до Дня міста.

Довідка УНІАН. 5 років кияни вимагали скасувати дозвіл на роботи з будівництва торговельно-офісного центру на вулиці Богдана Хмельницького, 7.

У 2007 році будівництво у районі станції метро "Театральна" було визнано небезпечним для метро. Після цього Київрада скасувала своє попереднє рішення про землевідведення, але забудовник з цим не погодився і оскаржив його в суді.

Будівництво поновилося на початку грудня 2010 року.

Представники уряду і столичної влади неодноразово заявляли, що будівництво ТОЦ біля станції метро «Театральна» буде припинено.

28 березня цього року Київський апеляційний господарський суд визнав незаконним будівництво поблизу станції метро «Театральна».

26 серпня голова КМДА Олександр ПОПОВ заявив, що Музей історії Києва буде розміщений у будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, 7. Він поінформував, що домовився з інвестором про безкоштовну передачу скандальної будівлі у власність киян.

Проти того, щоб Музей історії Києва розмістили у новобудові біля метро “Театральна”, 29 серпня виступив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ. Він звернув увагу, що будівля, згідно з висновками експертів, є “потенційно небезпечною”.