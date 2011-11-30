У Києві розпочинаються роботи з термосанації будівель

Київ. 30 листопада. УНІАН. Комунальному підприємству «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва» доручено розробити проектно-кошторисну документацію для термосанації будівель бюджетної сфери.

Як повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на відповідне розпорядження, до переліку об’єктів, що підлягають утепленню, увійшли 7 дитсадків, 7 загальноосвітніх навчальних закладів і Київська міська клінічна лікарня № 4.

Фінансування робіт з розробки проектно-кошторисної документації відбуватиметься відповідно до показників Програми соціально-економічного розвитку Києва на 2011 рік.

Як зазначається в повідомленні, термосанація будинків є ефективним методом економії коштів. Утеплення дверей, вікон, дахів і підвалів дає можливість заощадити на опаленні близько 15-20%.

За дорученням голови КМДА Олександра ПОПОВА Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження розробило програму, яка підвищить ефективність використання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві, паливно-енергетичному комплексі та у промисловості міста в цілому.

Цією програмою передбачено: утеплення фасадів житлових будинків, оновлення покрівель, встановлення будинкових лічильників, теплоізоляція дахів, модернізація системи освітлення у навчальних закладах тощо, що дасть змогу майже на половину зекономити бюджетні кошти, які виділяються на утримання бюджетних установ, та загалом модернізувати енергетичний комплекс міста.