Відбулася нарада щодо облаштування парку для екстремальних видів спорту

Київ. 30 листопада. УНІАН. У Дніпровській райдержадміністрації відбулася робоча нарада щодо облаштування парку для екстремальних видів спорту, ідея будівництва якого належить київським школярам – переможцям танцювального проекту «Майдан’S».

Як зазначається в повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації, за попередньою пропозицією, майбутній екстрим-парк облаштують на Венеціанському острові, поблизу виходу зі станції метро «Гідропарк».

Під час робочої наради переможці танцювального шоу висловлювали побажання щодо облаштування паркур-містечка. Озвучено пропозицію облаштувати екстрим-парк у вигляді комплексу, до якого б увійшли і паркур-майданчик, і скейт-майданчик, а також пляжна зона й зона для відпочинку – щоб задовольнити потреби якомога більшої кількості молоді.

Як нагадує міська влада, побудувати парк для екстремальних видів спорту в Гідропарку планується до Дня Києва.