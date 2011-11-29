Відкрились курси для людей похилого віку

Київ. 29 листопада. УНІАН. У столиці відкрились незвичайні курси для людей похилого віку, повідомляє "5 канал".

Пенсіонерам безкоштовно пропонують прослухати лекції з теорії мистецтва ХХ сторіччя, зокрема розповідатимуть про художників, їхню техніку малювання та напрямки, що панують у сучасному мистецтві.

Охочих потрапити на захід більш ніж багато. Для запису на курси потрібно пенсійне посвідчення.

За словами лекторів, вони від таких студентів у захваті. Кажуть, що вони уважні, чемні і завжди ставлять багато цікавих запитань.

На сьогодні лекції проекту Мистецтво для пенсіонерів уже прослухали близько 200 людей. Організаторам навіть довелося відмовляти частині охочих через брак вільних місць у залі. Вони кажуть, задумуючи цей соціальний проект, навіть не сподівалися на такий успіх.

Засновниця ГО "Культурний проект" Наталя ЖЕВАГО відзначила, що "над ідея - це змінити тло діалогу, сучасного щоденного діалогу людей. Щоб люди розмовляли не тільки про проблеми, про турботи, а щоб вони дійсно про прекрасне говорили".