Попов доручив у 2012 році випустити 40 київських трамваїв

Київ. 29 листопада. УНІАН. Голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ сподівається, що в наступному році на трамвайні колії столиці випустять 40 трамвайних вагонів вітчизняного виробництва.

Про це він сказав в прямому ефірі на телеканалі «Київ».

«На наступний рік я ставлю завдання перед собою і перед нашими фахівцями побудувати до 40 нових вагонів вітчизняного виробництва і подивитися, як вони працюють. Зізнаюся, що комплектація трамваїв не повністю вітчизняна. Наприклад, система управління - чеського виробництва. Але я впевнений, що ми це теж можемо робити”, - сказав О.ПОПОВ.

За його слвоами, нові трамваї, перш за все потребують, на лінії швидкісного трамвая, що з`єднує Борщагівку з центром міста.

“Крім того, наступного року ми побудуємо 1200 метрів трамвайних колій на Троєщині, і туди нам теж знадобитися 20 вагонів. Так що питання оновлення трамвайного парку для нас - найактуальніше », - підкреслив глава КМДА.