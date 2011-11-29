Кількість поїздів міської електрички планують збільшити

Київ. 29 листопада. УНІАН. У 2012 році для міської електрички закуплять ще два потяги. Про це розповів голова КМДА Олександр ПОПОВ в прямому ефірі телеканалу «Київ».

«Для міської електрички потрібні додаткові потяги - як мінімум два, а краще чотири склади. І це дуже важливе питання, тому що наступного року будуть відкриті нові станції. Це збільшить час очікування потягів, чого нам хотілося б уникнути. Тому на наступний рік ми обов`язково повинні придбати ще як мінімум два потяги », - сказав О.ПОПОВ.