Кількість поїздів міської електрички планують збільшити

16:28, 29 листопада 2011
Київ
0

В наступному році

Київ. 29 листопада. УНІАН.  У 2012 році для міської електрички закуплять ще два потяги. Про це розповів голова КМДА Олександр ПОПОВ в прямому ефірі телеканалу «Київ».

 «Для міської електрички потрібні додаткові потяги - як мінімум два, а краще чотири склади. І це дуже важливе питання, тому що наступного року будуть відкриті нові станції. Це збільшить час очікування потягів, чого нам хотілося б уникнути. Тому на наступний рік ми обов`язково повинні придбати ще як мінімум два потяги », - сказав О.ПОПОВ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter