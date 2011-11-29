Запрацювала нова амбулаторія сімейної медицини

Київ. 29 листопада. УНІАН. Сьогодні у Святошинському районі на вулиці Котельникова, 95 у приміщенні поліклініки Київської міської клінічної лікарні №7 запрацювала нова амбулаторія загальної практики/сімейної медицини. Амбулаторія обслуговуватиме мешканців вулиць Котельникова, Верховинної, Львівської та будинків № 125-131 на проспекті Перемоги.

Як повідомляє прес-служба Киїської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління охорони здоров’я, понад 7 тис. киян, у тому числі близько 350 дітей, обслуговуватиме сімейний лікар, два терапевти і три медичні сестри.

Крім кабінетів лікарів, там також розташовано процедурну і стерилізаційну кімнати, кабінет ЕКГ.

В КМДА нагадують, що у Києві триває реформа галузі охорони здоров’я. Під особистим контролем голови КМДА Олександра ПОПОВА у столиці відкриваються амбулаторії сімейної медицини, що сприяє наближенню первинної медичної допомоги до киян. Функціонування таких амбулаторій у столиці вже дали чимало позитивних результатів, зокрема, кількість госпіталізацій пацієнтів, які звертаються і обслуговуються в сімейних амбулаторіях, зменшилася так само, як і кількість викликів лікаря додому. Адже кваліфікований сімейний лікар може самостійно вирішити до 80% проблем хворих на етапі первинної допомоги, включаючи лікування в домашніх умовах або на денному стаціонарі. Велику увагу приділено саме профілактиці захворювань та зміцненню здоров’я киян.