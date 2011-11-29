У Києві створили першу Асоціацію ОСББ

Київ. 29 листопада. УНІАН. У Києві зареєстровано першу в столиці районну Асоціацію Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Святошинського району м.Києва.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, до Асоціації увійшли чотири об’єднання співвласників багатоквартирних будинків Святошинського району, а саме: ОСББ «Добробут», ОСББ «Авіатор-4», ОСББ «Дім-Ранок» та ОСББ «Верховинна-84». Асоціацію очолив голова правління ОСББ «Дім-Ранок» Микола ГУСАРОВ.

Найближчим часом до Асоціації планують приєднатися кілька інших ОСББ.

Як зазначається в повідомленні, новостворена Асоціація ставить за мету спільне вирішення проблемних питань об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Планується, що спільно з Асоціацією районна державна адміністрація проводитиме активну роз’яснювальну роботу серед населення міста стосовно переваг самостійного управління та утримання житлового фонду.

Загалом у Святошинському районі створено 25 ОСББ, з них 5 – цього року.