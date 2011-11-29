Попов відвідає із робочим візитом США

Київ. 29 листопада. УНІАН. З 29 листопада до 2 грудня голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ здіснюватиме робочий візит до Сполучених Штатів Америки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міськдержадміністрації, голова КМДА відвідає Нью-Йорк та Вашингтон, де проведе зустрічі з представниками державних, політичних та бізнесових кіл країни.

Програмою візиту передбачена зустріч О.ПОПВА з членами Бізнес-ради «США-Україна», а також участь у засіданні круглого столу «Роль бізнесу у розвитку України». О.ПОПОВ презентує представникам американських бізнес-кіл інвестиційні проекти розвитку міської інфраструктури, які увійшли до Стратегії розвитку Києва до 2025 року. У першу чергу, є зацікавленість Києва у залученні інвесторів до реалізації проектів, пов’язаних із реформуванням транспортної мережі, екологією та енергозбереженням. Питання залучення інвестицій для реалізації проектів у рамках Стратегії будуть обговорюватися і під час запланованої зустрічі з колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом ДЖУЛІАНІ.

Також О.ПОПОВ відвідає Колумбійський університет, де зустрінеться зі студентами та професорсько-викладацьким складом навчального закладу. Тема зустрічі: «Київ – славетне минуле, величне майбутнє!».

Крім того, голова КМДА проведе зустріч із мером Вашингтону Вінсентом ГРЕЄМ та виступить на круглому столі з питань бізнес-управління на тему: «Визнання ролі бізнесу в економічному розвитку та конкурентоспроможності України», на якому презентує американським політикам, бізнесменам, сенаторам основні положення Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Окрім того, О.ПОПОВ вшанує пам’ять загиблих під час терактів 11 вересня, поклавши квіти до Меморіалу жертв терористичних атак у Нью-Йорку, та покладе квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку у Вашингтоні.

Запланована участь голови КМДА в урочистостях із нагоди 20-ї річниці Всеукраїнського референдуму щодо проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року.