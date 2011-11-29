Київ. 29 листопада. УНІАН. 5 - 6 грудня у Києві відбудеться конференція «Східного партнерства» у сфері вищої освіти під назвою «Tempus та Erasmus Mundus: можливості для «Східного партнерства».

Як повідомляється на сторінці Facebook Представництва Європейського Союзу в Україні, метою конференції є посилення регіонального виміру двох освітніх ініціатив – Tempus та Erasmus Mundus – і залучення якнайбільшої кількості вищих навчальних закладів до участі у міжнародних освітніх програмах.

Окрім того, захід сприятиме налагодженню нових зв’язків для більш активної участі у майбутніх конкурсах проектів у рамках цих програм.

*** Tempus та Erasmus Mundus є одними з головних програм Європейського Союзу з міжнародної співпраці у сфері вищої освіти.

Метою програми Tempus є модернізація вищої освіти у країнах-партнерах зі Східної Європи, Центральної Азії, Західних Балкан та регіону Середземномор’я.

У свою чергу, програма Erasmus Mundus спрямована на підвищення якості вищої освіти та сприяння встановленню діалогу між людьми і різними культурами за допомогою мобільності та академічної співпраці.