Викрито розповсюджувачів конфіденційні бази даних

Київ. 29 листопада. УНІАН. У Києві співробітники СБУ викрили та припинили протиправну діяльність злочинної групи, члени якої незаконно збували конфіденційні бази даних державних органів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 28 листопада працівники СБУ у ході спецоперації затримали двох представників однієї з консалтингових компаній столиці, які намагалися збути Державний реєстр виборців загальнодержавного обсягу, відомості щодо Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та багато іншої інформації, зокрема, стосовно представників органів державної влади. За диски з інформацією зловмисники хотіли отримати 550 тисяч гривень.

Встановлено, що вони отримували відомості через власні зв’язки в установах та організаціях столиці.

У ході обшуків, що були проведені СБУ в офісному приміщенні підприємства, вилучено сервер, який використовувався представниками комерційної структури для зберігання і тиражування цих, а також інших баз даних (зокрема бази ДАІ, Державної служби статистики, ДПА України, деякі банківські бази, дані установ охорони здоров’я тощо), а також магнітні носії з конфіденційною інформацією.

Проводяться експертні дослідження вилучених предметів, за їхніми результатами буде порушено кримінальну справу за ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом).