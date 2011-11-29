Єдиний дозвільний центр оптимізує процес видачі дозволів

Київ. 29 листопада. УНІАН. У столиці розпочала роботу інформаційна система «Єдиний дозвільний центр м. Києва» для реагування на он-лайн запити від підприємців.

Як повідомляє офіційний сайт столичної влади, структурні підрозділи КМДА та районні державні адміністрації в інформаційній системі «Єдиний дозвільний центр м. Києва» будуть забезпечувати ведення документообігу та обліку звернень суб’єктів господарювання щодо видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів тощо.

За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Руслана КРАМАРЕНКА, така система зведе до мінімуму контакт підприємців із чиновниками.

«Раніше, щоб отримати певний дозвіл, підприємець мав зібрати пакет документів у різних інстанціях. Тепер ця система дозволить отримати необхідну інформацію за кілька хвилин шляхом інформаційного он-лайн запиту до того чи іншого підрозділу. Система забезпечує оптимізацію процесу видачі дозволів завдяки впровадженню електронного документообігу та автоматизованого обміну даними між адміністраторами і місцевими дозвільними органами», – пояснив Р.КРАМАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня ц.р. у Дарницькому районі столиці, на Дніпровській набережній, 19-б, урочисто відкрили Єдиний дозвільний центр. Офіційно він розпочав роботу з 1 листопада.