КМДА і Спілка афганців підписали Меморандум

Київ. 29 листопада. УНІАН. Між Київської міської держадміністрацією і столичною Спілкою ветеранів Афганістану підписано Меморандум про взаємодію і співробітництво.

Як повідомляє прес-служба КМДА, документ підписано 28 листопада.

Голова КМДА Олександр ПОПОВ запевнив, що київська влада виділятиме фінансову допомогу малозабезпеченим сім’ям загиблих в Афганістані, проводитиме безоплатну диспансеризацію всіх категорій ветеранів війни у Афганістані, забезпечить постійний контроль медичного обслуговування та медикаментозного забезпечення ветеранів, отримання ними безкоштовних рецептів на ліки.

«Ми не будемо економити на афганцях – це принципова позиція влади Києва. Натомість, ми будемо підтримувати ваші ініціативи, і вони обов’язково знайдуть відображення у міському бюджеті на наступний рік, який ми затвердимо уже найближчим часом», – наголосив О.ПОПОВ.

Основна мета підписання Меморандуму – посилення соціального захисту афганців: забезпечення гідного рівня життя ветеранів війни, інвалідів війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих, створення належних умов їх життєзабезпечення та шанобливого ставлення до них.

Зокрема, згідно з документом, при КМДА буде утворено Консультативну раду з питань соціального захисту окремих категорій громадян міста Києва, яка і контролюватиме виконання положень Меморандуму.

Серед положень спільної угоди також розробка програми щодо забезпечення житлом афганців, сприяння проведенню заходів із військово-патріотичного виховання молоді та військово-спортивних змагань тощо.