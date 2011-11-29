У 2012 році бюджет Києва збільшиться на 3 млрд грн

Київ. 29 листопада. УНІАН. У наступному році бюджет міста збільшиться майже на 3 млрд гривень. За приблизними підрахунками влади, київська «скарбничка» складе близько 19,2 млрд грн проти 16,4 млрд цього року, пише газета “Сегодня”.

Заступник голови Київської міської держадміністрації, який відповідає за бюджет і фінанси, Руслан КРАМАРЕНКО зазначає: «Ми розраховуємо, що дохідна частина бюджету Києва-2012 збільшиться на 10-15%, в першу чергу за рахунок збільшення надходжень від доходів фізичних осіб».

Влада розраховує, що доходи від фізосіб складуть 18 млрд грн, до цього додадуться надходження від продажу землі, оренди. З загальної суми 8 млрд грн заберуть до Держбюджету (замість 7,5 млрд грн - в 2011 році). Водночас 4,6 млрд грн Держбюджет виділить Києву на виконання функцій столиці.

Чи приймуть столичний бюджет до кінця року, поки незрозуміло, пише газета. Розгляд київського кошторису починається лише після ухвалення загальнодержавного бюджету.