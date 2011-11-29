У Києві шукають найкращих студентів

Київ. 29 листопада. УНІАН. До 25 грудня цього року студенти 2—4 курсів столичних вузів можуть подати заявки на участь у конкурсі "Кращий студент Києва" Всеукраїнської конкурсної програми "Кращий студент України".

Як пише муніципальна газета "Хрещатик", конкурс проводиться, аби виявити всебічно розвинуту студентську молодь та сприяти формуванню активної життєвої позиції студентства.

Організатором Всеукраїнської конкурсної програми "Кращий студент України" у 2011 році є ВМГО "Студентська республіка" за організаційної підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Державної служби молоді та спорту України та ГУ сім`ї, молоді та спорту КМДА.

Усі деталі щодо проведення конкурсу можна дізнатися на офіційному сайті програми www.studrespublika.com