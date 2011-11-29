Круглий стіл щодо проблем книготоргівлі

2 грудня о 15.00 год. в КМДА відбудеться засідання круглого столу на тему: «Перспективи та проблеми книготорговельної інфраструктури Києва», організованого постійною комісією Київради з питань культури та туризму і ГО «За професійну журналістику».

Серед учасників круглого столу, зокрема, голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець, президент Всеукраїнської асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін, голова Опікунської ради «Сяйво книгарня» Юрій Щербак, директор книготорговельної мережі «Книгарня Е» Катерина Сидоренко, директор дистриб’юторської компанії «Самміт книга» Ігор Степурін, операційний директор мережі книжкових супермаркетів «Емпік» Алла Сива , маркетинг директор мережі книжкових супермаркетів «Читай місто» Ольга Іванова та ін. У числі почесних гостей голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов та його заступник Олександр Пузанов.