У Кінопалаці покажуть стрічку про життя УГКЦ у підпіллі

Київ. 29 листопада. УНІАН. Сьогодні, 29 листопада, о 17.30, в Києві, у Кінопалаці (вул. Інститутська, 1) відбудеться перегляд документальної стрічки «Володимир Стернюк: служіння в підпіллі».

Показ фільму пройде в рамках Суспільних днів Української греко-католицької церкви, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Фільм висвітлює життя підпільного єпископа Української греко-католицької церкви Володимира (Стернюка), який протягом 20 років очолював заборонену Церкву в Україні як місцеблюститель Глави УГКЦ. В умовах переслідування він зумів виховати ціле покоління молодих священиків, а на переломі 80-90-х років ХХ століття – вивести Українську греко-католицьку церкву з підпілля.

Фільм є ще однією стрічкою із циклу документальних фільмів, присвячених долі УГКЦ у XX столітті. Це спільний проект Рекламно-продюсерського центру «Стар-ТВ» і Львівської архиєпархії УГКЦ, який створено за сприяння Львівської міської ради і меценатської підтримки Тараса КЕРНИЦЬКОГО та Ігоря НАЗАРКЕВИЧА.

Вхід вільний.