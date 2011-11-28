Міст на Жуків острів відремонтують

Київ. 28 листопада. УНІАН. У 2012 році розпочнуть ремонт міста через озеро Коник на Жуків острів, що у Голосіївському районі Києва

Як повідомляє офіційний сайт Київської влади, голова столичної мськдержадміністарції Олександр ПОПОВ дав відповідне доручення комунальним службам міста.

Роботи виконуватимуться з метою поновлення надійності і довговічності конструкцій мосту.

Згідно з розпорядженням О.ПОПОВА, у поточному 2011 році комунальній корпорації «Київавтодор» доручено визначити проектну організацію з розробки проектно-кошторисної документації та підрядну організацію на виконання робіт з капітального ремонту мосту.

Роботи виконуватимуться з частковим обмеженням руху – з зайняттям однієї смуги проїжджої частини цілодобово.