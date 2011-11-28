Розпочато підготовку до фестивалю проти нарко- та іншої залежності

Київ. 28 листопада. УНІАН. 26 травня до 31 серпня 2012 року у Києві пройде фестиваль «Спорт проти наркотиків, тютюну та зловживання алкоголем».

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, столиця вже розпочала підготовку до спортивного фестивалю.

З метою належної організації заходу, розпорядженням КМДА утворено Комітет з підготовки та проведення фестивалю, який очолив профільний заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО.

Підготовка до фестивалю триватиме кілька місяців, проте уже відомо, що в рамках свята планується провести змагання серед професійних клубів пляжного футболу «Чемпіонат України з пляжного футболу», аматорські турніри, турніри дитячих команд з футболу та пляжного футболу, показові змагання з футволею, пляжного регбі, черлідінгу. Також буде проведено акцію «Міс Києва пляжного футболу» та програму для молоді «Танці на піску».

Ініціатором проведення фестивалю виступив однойменний всеукраїнський благодійний фонд «Спорт проти наркотиків, тютюну та зловживання алкоголю».