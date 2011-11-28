На котлах теплостанцій встановлять теплоутилізатори

Київ. 28 листопада. УНІАН. У рамках заходів з енергозбереження та енергоефективності, які проводяться у столиці, голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ підписав розпорядження про встановлення теплоутилізаторів на водогрійних котлах.

Як повідомляє прес-служба КМДА. замовником виконання відповідних робіт, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, визначено комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях Києва».

Спеціалісти цього підприємства забезпечать облаштування теплоутилізаторів на 2 котлах станції теплопостачання «Біличі» (вул. Робітнича, 1), на 2 котлах – районної котельні «Молодь» (вул. Дегтярівська, 46-А) та на 1 котлі – районної котельні «Мінське шосе» (вул. Рокосовського, 8-Б).

Як відомо, застосування теплоутилізаторів підвищує ефективність використання палива в газоспоживаючих котельнях на 10-15%. Контактний теплоутилізатор суттєво відрізняється від традиційних поверхневих газових водопідігрівачів високою інтенсивністю теплообміну. Дослідження та багаторічні експлуатаційні спостереження показують, що вода, яка нагріта продуктами згорання природного газу в топках котлів, задовольняє вимогам, які ставляться до води для технологічного водопостачання підприємств.

В КМДА відзначають, що у Києві розпочалась реконструкція систем теплопостачання житлових будинків (шляхом заміни вбудованих котелень на модульні) та модернізація промислових електроплит у загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах бюджетної сфери.