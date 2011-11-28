Реконструкцію терміналу аеропорту “Київ” оцінюють в 90 млн. грн.

Київ. 28 листопада. УНІАН. Вартість реконструкції пасажирського терміналу аеропорту “Київ” (Жуляни) згідно з експертною оцінкою становитиме близько 90 млн. грн. без урахування інженерних мереж.

Про це УНІАН повідомив перший заступник директора аеропорту Олег ПЕТРОВСЬКИЙ.

О.ПЕТРОВСЬКИЙ також повідомив, що реконструкція пасажирського терміналу почнеться після введення нового термінального комплексу (квітень 2012 року - УНІАН), а підрядника буде визначено на тендері.

Нагадаємо, що Київська міськдержадміністрація затвердила робочий проект реконструкції пасажирського терміналу з привокзальною площею і паркінгом. Згідно з основними техніко-економічними показниками, модернізований одноповерховий термінал загальною площею 5391 кв. м матиме пропускну спроможність 320 пасажирів на годину і 200 машиномісць на автостоянках.

У квітні 2012 року в аеропорту «Київ» запрацює новий термінал із пропускною спроможністю 550 пасажирів на годину, а до самого аеропорту в рамках підготовки до Євро-2012 прокладуть під`їзну дорогу.

Аеропорт «Київ» (Жуляни) - аеропорт у місті Києві, який розташовано за 8 км від центру міста. Займає територію площею 265 га. Має одну злітно-посадочну смугу довжиною 2310 м і шириною 45 м.