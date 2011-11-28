В метро сталась сутичка між двома групами молодих людей
Міліція шукає свідків бійки
Київ. 28 листопада. УНІАН. Учора ввечері у Києві на платформі станції метро «Либідська» сталася сутичка між двома групами молодих людей.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, бійка виникла через деякий час після футбольного матчу між командами «Арсенал» (Київ) та «Чорноморець» (Одеса), що відбувався на столичному стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського.
При цьому у главку зауважили, що поки не мають інформації, чи були учасники бійки фанами вказаних футбольних клубів.
Також у міліції зазначили, що наразі не можуть підтвердити чи спростувати інформацію ЗМІ про те, що під час бійки тілесні ушкодження отримав працівник міліції, який намагався припинити конфлікт.
Водночас, в столичному главку просять громадян, які були свідками бійки, та можливих потерпілих, звернутися з відповідними заявами до міліції.