На Хрещатику працюватиме ярмаркове містечко

Київ. 28 листопада. УНІАН. З початку грудня і до 15 січня на Майдані Незалежності та на Хрещатику для киян та гостей столиці працюватиме різдвяно-новорічне ярмаркове містечко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення, зокрема, наразі представники Києво-Печерської Лаври вже встановили 13 ошатних дерев’яних будиночків, а з 15 грудня з’явиться ще 7. Там продаватиметься церковна продукція, книги, мед, освячені продукти та багато іншого.

Крім того, фахівці комунального підприємства «Київські ринки» встановили ще 20 будиночків, де можна буде придбати різноманітні новорічні та різдвяні сувеніри, іграшки ручної роботи та іншу святкову продукцію. Там же відвідувачі зможуть підкріпитись смачною свіжою випічкою, зігрітися ароматними гарячими напоями та поласувати солодощами.

Як інформують в КМДА, приємні сюрпризи передбачені й для маленьких киян: їх очікуватимуть додаткові розваги: дитячий потяг, каруселі тощо.