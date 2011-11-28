У Деснянському районі презентовано новий довідник

Відбулася презентація інформаційного довідника “Лісовий масив та Биківня: проспекти, вулиці, жителі…”, який за підтримки Деснянської райдержадміністрації підготовлено до виходу у світ соціальним центром “Перспектива”.

Як повідомляє прес-служба Деснянської райдержадміністрації, видання презентовано 25 листопада у кінотеатрі “Росія”.

“Видано прекрасний і дуже корисний довідник, який розповідає про історію виникнення Лісового масиву та селища Биківня. На жаль, сьогодні втрачено зв’язок поколінь. Молоді юнаки та дівчата іноді навіть не уявляють на честь кого названо вулиці, на яких вони живуть. Цей довідник – прекрасний екскурс, який єднає минуле і сучасність”, - зазначив перший заступник голови Вадим КОСТЮЧЕНКО на презентації довідкника.

Він зазначив, що наступному році Деснянському району виповнюється 25 років і висловив сподівання, що до цієї дати буде виданий ще один інформаційний довідник.

Автора та упорядника довідника доктора історичних наук Олексія СПІРІНА було нагороджено почесною грамотою голови Деснянської райдержадміністрації.

У свою чергу О.СПІРІН подякував усіх, хто причетний до створення та виходу у світ цього видання. “Це колективна праця. Велику пошукову роботу провели учні шкіл №№ 190, 189, вихованці дитячого садочка “Лісові дзвіночки”, співробітники Центральної районної бібліотеки. Сподіваюся, що разом ми зробили дуже корисну справу – розповіли мешканцям масиву та селища про історію їх маленької батьківщини, де вони народилися, вчилися, живуть та працюють, або знаходяться на заслуженому відпочинку”, – звернувся науковець до присутніх.

За активну участь у створенні довідника соціальним центром “Перспектива” було нагороджено вчителів історії середніх шкіл №№ 190 та 189 Тетяну КРОПИВУ та Тетяну ДІДЕНКО, директора дитячого садочка “Лісові дзвіночки” Любов Телецьку, бібліотекаря селища Биківня із сорокарічним стажем Любов ПАВЛУШКОВУ, учениць середньої школи № 213 Ольгу СИДОРУ та Марту МАКІТРУ.

На презентації був присутній, зокрема, почесний мешканець Лісового масиву – Герой Соціалістичної Праці, заслужений будівельник СРСР, лауреат Державної премії Григорій ДОНЕЦ. За своє життя він збудував понад 120 будинків. Перші житлові будинки Лісового масиву були зведені будівельною бригадою саме під його керівництвом.

“Коли почали будувати Лісовий масив – це був суцільний пустир, на якому росли величезні чагарники. Ми їх викорінювали і будували перші п’ятиповерхові будинки, у яких було по 144 квартири. Так почав забудовуватися Лісовий масив. За участю моєї бригади у Києві було збудовано і перший панельний будинок. Всього за своє життя здав у експлуатацію 1 мільйон 260 тисяч квадратних метрів житлових приміщень”, - поділився Г.ДОНЕЦ.