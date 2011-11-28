Будівельникам Хрещатика поставлять пам'ятник

На Прорізній з`явиться пам`ятник людям, які в 1944 році відновлювали Хрещатик.

Як пише газета "Хрещатик", його автор, відомий київський скульптор Костянтин Скретуцький, каже, що це буде класична бронзова скульптура в людський зріст, не схожа на ті, що він створював раніше.

«На ній буде кілька людей - жінки, діти, військовополонені, які після Великої Вітчизняної війни будували Хрещатик, відновлюючи його на місці руїн. Вони виконали колосальну роботу », - сказав скульптор.

Зараз він працює над макетом пам`ятника і обіцяє, що він буде «дуже емоційним».