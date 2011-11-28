У Києві пройшли поминальні заходи за жертвами Голодомору

Київ. 28 листопада. УНІАН. У Києві в суботу пройшли поминальні заходи за жертвами Голодомору 1932-1933 років.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 5 тисяч осіб пройшли ходою від станції метро «Арсенальна» до Національного меморіалу жертв Голодомору, де відбулася панахида, яку відслужив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату ФІЛАРЕТ. У панахиді також взяли участь представники Української греко-католицької церкви, Української автокефальної православної церкви та Римо-католицької церкви.

Акредитовані в Україні іноземні дипломати, активісти партій павого спрямування, представники ряду областей України засвітили Свічки пам’яті біля меморіалу.

На церемонії були присутні колишні президенти України Леонід КРАВЧУК та Віктор ЮЩЕНКО з сім’єю, представники Київської міськдерждміністрації, народні депутати.