Роботи на трамвайній гілці на Троєщині розпочнуть у грудні

Київ. 25 листопада. УНІАН. У грудні розпочнуться роботи із добудови трамвайної гілки на Троєщині. Планується, що кияни зможуть скористатися цим видом транспорту уже в травні-червні наступного року.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це сказав голова КМДА Олександр ПОПОВ під час поїздки до виробничо-технічного підрозділу служби утримання рухомого складу та транспортної інфраструктури КП «Київпастранс».

За словами О.ПОПОВА, сьогодні міська адміністрація розглядає кілька варіантів того, які вагони будуть їздити на цій гілці.

«Якщо нам, а я в цьому не сумніваюся, вдасться поставити на конвеєр виробництво власного вагону, то ми не будемо купувати трамваї, ні в Лейпцигу, ні в Праги. Я переконаний, що зможемо власними силами вирішити це питання», – підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням КМДА, трамвайну лінію на житловому масиві Троєщина буде реконструйовано та добудовано.

Після реконструкції трамвайна лінія працюватиме в режимі легкого рейкового транспорту від вулиці Милославської до пересадочного вузла на міську кільцеву електричку.