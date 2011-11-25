Інвесторам пропонують сім ділянок під паркінги

Київ. 25 листопада. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ доручив провести конкурси із залучення інвесторів до будівництва семи підземних паркінгів у центрі столиці.

Як повідомляє прес-служба КМДА, пропонуються ділянки: на Європейській площі, вул. Хрещатик і вул. Михайла Грушевського (на ділянці від вул. Інститутської до Паркової дороги); на вул. Хрещатик на ділянці від будинку № 17 до будинку № 29; на вул. Прорізній на ділянці від вул. Хрещатик до вул. Пушкінській; на площі Івана Франка та вул. Архітектора Городецького на ділянці від вул. Хрещатик до вул. Ольгинської; на вул. Басейній на ділянці від вул. Шовковичної до вул. Шота Руставелі; на вул. Хрещатик, 25; на Набережному шосе, 2 (наземно-підземний паркінг).

«У центрі Києва бракує близько 3 тисячі паркувальних місць – така оцінка за нормами забезпечення парковками наявних офісів. Якщо рахувати за нормативом ЄС, де на кожні 100 кв. метрів площі оренди має припадати 3-5 паркувальних місць, київські офіси незабезпечені на 3/4», – пояснив заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО.

Загалом, уже визначено 79 земельних ділянок, де інвестор повинен побудувати сучасні паркінги: 15 в центральній частині міста, 7 біля станцій метрополітену та 57 в районах житлової забудови.

«Завдяки зведенню цих паркінгів, ми зможемо повністю прибрати машини з тротуарів у центрі міста та значно покращити ситуацію у дворах, де сьогодні навіть дитячі майданчики запарковані автомобілями. До ЄВРО 2012 автомобілі з тротуарів, принаймні, у центрі міста, ми приберемо», – запевнив Р.КРАМАРЕНКО.

Також в рамках реалізації Стратегії розвитку Києва до 2025 року, столична влада планує залучити інвесторів до будівництва п`яти перехоплюючих наземно-підземних паркінгів.

Їх побудують біля станцій метрополітену «Сирець» (на вул. Щусєва, 55), «Червоний хутір» (на вул. Поліській), «Виставковий центр» (на вул. Академіка Глушкова, 1), «Героїв Дніпра» (на вул. Оболонському, 52) та «Лісова» (на вул. Броварському).

Як зазначають в КМДА, модернізація транспортної інфраструктури столиці – один з пріоритетів, визначених Стратегією розвитку Києва. Саме ця сфера відзначена як найгостріша за результатами проведеного громадського обговорення стратегії. Близько 1/4 всіх отриманих коментарів та пропозицій пов`язана з транспортом і його розвитком.

Організовувати інвестиційні конкурси по семи паркінгах в центрі міста буде постійно діюча конкурсна комісія по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об`єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури Києва.