Попов вручив державні нагороди киянам
За розвиток столиці
Київ. 25 листопада. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ вручив державні нагороди України та Почесні грамоти КМДА киянам, які своєї багаторічною сумлінною працею щоденно роблять вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток столиці.
Як повідомляє прес-служба КМДА, серед більше сотні нагороджених – водії комунального транспорту і дальнобійники, слюсарі та електромонтери залізниці, метробудівці, дорожники, механіки, пекарі, керівники дитячих оздоровчих закладів та інші мешканці Києва.
«Щоденною старанною працею ви робите важливий внесок у розвиток нашого міста, його інфраструктури. Завдяки вам, кияни та гості столиці почувають себе комфортніше, ви створюєте умови для повноцінного функціонування Києва», – зазначив О.ПОПОВ та побажав присутнім міцного здоров’я та наснаги у подальшій роботі.
Вручення відзнак відбулося 25 листопада у Колонній залі міськадміністрації.