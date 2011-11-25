Київ своєчасно сплатив відсотки за єврооблігаціями

Київ. 25 листопада. УНІАН. 23 листопада 2011 р. столиця успішно та своєчасно здійснила виплату відсотків за користування кредитом, отриманим шляхом публічного, відкритого продажу єврооблігацій Києва на міжнародних ринках капіталу у 2007 році.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Таким чином, міська влада ще раз підтвердила свою спроможність та готовність своєчасно та в повному обсязі здійснювати розрахунки за борговими зобов`язаннями перед кредиторами і продовжила формування позитивної кредитної історії Києва.

«Київ поступово підвищує свій імідж на міжнародному ринку та підтверджує репутацію надійного партнера та позичальника. Завдяки цьому влітку 2011 року вже був підвищений рейтинг Києва, що дозволило зменшити відсоткову ставку за єврооблігаціями, випущеними цього року», – зазначив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО.