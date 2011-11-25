Київ. 25 листопада. УНІАН. Сьогодні в Київській міській державній адміністрації були вручені перші посвідчення громадських інспекторів.

Як повідомляє прес-служба КМДА, посвідчення отримали під час круглого столу «Влада та громада: формуємо імідж Києва разом» члени Громадської ради при КМДА.

Перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК висловив сподівання, що незабаром у Києві з’явиться чимало громадських інспекторів, які активно братимуть участь у процесі благоустрою міста. Також він подякував Громадській раді при КМДА за їхню активну позицію: «Тільки спільними зусиллями влади та громади ми матимемо позитивний результат у покращенні іміджу столиці України».

В роботі круглого столу взяли участь, крім представників відповідних підрозділів КМДА , громадські активісти Києва. На заході було розглянуто питання консолідації зусиль столичної влади та суспільно активної громадськості у формуванні позитивного іміджу Києва як столиці. Зокрема, йшлося про дотримання етичних норм у зовнішній рекламі міста, мобілізацію громадської ініціативи у благоустрої міста, формуванні культури дбайливого ставлення до навколишнього середовища тощо.

«Вважаю, що проведення таких засідань вкрай важливо, бо саме під час відвертих обговорень формується єдине бачення вирішення нагальних проблем. Зокрема, співпраці влади та громади у питанні створення іміджу столиці. А це і належний благоустрій, і наведення порядку у рекламній сфері, і ставлення самих громадян до міста, у якому вони живуть», – сказав О.МАЗУРЧАК.