Київ закупить трамваї власного виробництва

Київ. 25 листопада. УНІАН. Київська міська державна адміністрація пропонуватиме внести до проекту бюджету на наступний рік видатки на закупівлю трамваїв київського виробництва.

Як повідомляє прес-служба КМДА, про це повідомив голова міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ під час поїздки до виробничо-технічного підрозділу служби утримання рухомого складу та транспортної інфраструктури КП «Київпастранс», на потужностях якого започатковано виробництво київського трамваю.

О.ПОПОВ наголосив, що місто таким чином вирішить два важливі питання: поновить застарілий трамвайний парк та зекономить бюджетні кошти.

«Виробництво столицею власного трамваю – це економія бюджету. Заощаджені кошти місто спрямує на вирішення соціальних питань. Переконаний, що трамвай київського виробництва буде комфортним і зручним для пасажирів”, - зазначив голова КМДА.

За його словами, поступово місто збільшить кількість трамваїв, що працюють на лініях і це передбачено планами керівництва столиці, що стосуються розвитку системи громадського транспорту, а також Стратегією розвитку Києва до 2025 року.

О.ПОПОВ також звернув увагу, що виробництво власного трамваю забезпечить і додаткові робочі місця та додаткові надходження до бюджету.

Голова КМДА висловив переконання в тому, що Київ у змозі задовольнити не лише власні потреби у трамваях.

«Згодом ми пропонуватимемо продукцію іншим містам. Наше починання – довготривалий та вигідний для міста проект», – сказав О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, раніше розглядався також варіант закупівлі для столиці трамваїв російського виробництва. Зокрема, у вересня 2009 р. у Київ з Санкт-Петербурга привозили зразок трамвая, який планувалося пустити на відреконструйованій лінії швидкісного трамвая.

Водночас в серпні ц.р. О.ПОПОВ повідомив, що Київ розпочне виробництво власних трамвайних вагонів.

«Проаналізувавши свої можливості і наявні потужності, ми прийняли рішення розпочати виробництво трамваїв на базі Дарницького трамвайно-ремонтно-експлуатаційного депо», - прокоментував голова КМДА. До кінця року очікувалось отримати перший вітчизняний вагон.