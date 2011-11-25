За 5 років зовнішньої реклами побільшало на 30%

Київ. 25 листопада. УНІАН. За останні 5 років зовнішньої реклами в Києві побільшало на 30%, за два наступні роки її планують скоротити на 25%.

Про це розповів в інтерв’ю муніципальній газеті “"Хрещатик" (опублікованому в сьогоднішньому номері 175 (4000)) керівник Асоціації зовнішньої реклами України Артем БІДЕНКО.

За його словами, для професійних рекламістів що більше реклами, то гірше: вона дешевшає, знижується якість сервісу. За зменшення кількості реклами також виступило нинішнє керівництво міськдержадміністрації. Тому виникла спільна думка, що потрібно діяти в напрямку цивілізованого зменшення кількості реклами в місті. Відповідно було розроблено Меморандум про співпрацю.

“Текст документа підготували вже давно, ми намагалися його підписати з різними керівниками міста. Але ці спроби виявлялися безрезультатними. Чітких домовленостей досягнуто лише з чинним головою КМДА Олександром ПОПОВИМ. Фактично до цього року жодної проект-схеми, яку ми розробляли по конкретних вулицях, не ухвалювали. І лише нова команда зрозуміла, що ми можемо добре співпрацювати на благо киян”, - зазначив А.БІДЕНКО.

Він нагадав, що меморандум з містом був підписаний наприкінці квітня. Документ у двосторонньому порядку регулюватиме взаємовідносини рекламістів та влади.

Керівник Асоціації зовнішньої реклами поінформував, що основні положення документа передбачають: “По-перше, це зменшення за два роки кількості реклами в Києві на 20—25 відсотків. Це спільна позиція і міста, і Асоціації зовнішньої реклами. По-друге, зменшення формату реклами до восьми квадратних метрів. Тим самим ми прибираємо великі щити, призми (3 на 6 метрів) і зменшуємо формат до європейських стандартів. Це все заплановано на певний період — до квітня наступного року”.

А.БІДЕНКО зазначив, що Меморандум підписали всі системні компанії не дивлячись, що підприємства втратять у прибутках, оскільки “демонтаж 30 відсотків, тобто сотні конструкцій у Києві, це доволі великі гроші”.

Він також повідомив, що підписавши Меморандум, адміністрація пообіцяла не підвищувати тарифів для рекламістів до кінця другої хвилі економічної кризи, тобто до квітня наступного року, а також максимально сприяти цивілізованому розробленню проект-схем.

“Думаю, усі в цьому зацікавлені. Існують європейські стандарти, коли на окремій вулиці рекламу оформляють у певному стилі. Не просто десяток компаній наставляють там щитів, як заманеться, а за розробленими параметрами, можливо, навіть в одного або двох підрядників, щоб рекламні площі мали єдиний вигляд”, - зазначив керівник Асоціації рекламістів. За його словами, так вже оформлений бульвар Лесі Українки: “Він не є стилізованим, але там на 35% зменшено кількість рекламних площ. Конструкції розставлено на чітко визначених відстанях, плюс розроблено єдині рекламні формати. Там повністю прибрали велику рекламу і встановили європейські формати. Все разом надало бульвару привабливо-стриманого вигляду: нові лавки, алея, паркан, рекламні конструкції тощо. Все це прив`язано до одного стилістичного мотиву”.

Наразі, за його словами, триває робота над розробленням проект-схеми для проспекту Бажана, площі біля мосту Патона, вулиці Басейної, проспекту Возз`єднання та інших. Крім того, А.БІДЕНКО повідомив, що вже десь за рік в Києві буде 4-5 рекламно-стилізованих вулиць. Зокрема мова йде про вул. Хрещатик, Львівську площу та частину вул. Богдана Хмельницького.