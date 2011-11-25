Київ. 25 листопада. УНІАН. За даними керівника Асоціації зовнішньої реклами України Артема БІДЕНКА, бюджет Києва цього року отримав від реклами понад 100 млн. грн.

Про це він розповів в інтерв’ю муніципальній газеті “"Хрещатик", опублікованому в сьогоднішньому номері (№175 (4000)).

Так, на запитання, скільки грошей приносить реклама до бюджету міста, А.БІДЕНКО відповів: “Приблизно 105-115 мільйонів гривень надходжень за нинішній рік”.

За його словами, це гарний показник, бо такий самий був до кризи.

“Оскільки на ринку з 2008-го зафіксовано спад на 70 %, а план залишився тим самим, то я вважаю, що це достойний результат”, - сказав керівник Асоціації.