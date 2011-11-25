Facebook-користувачі подали понад 4 тис. пропозицій до Стратегії

Київ. 25 листопада. УНІАН. Київська влада тільки від користувачів Facebook отримала понад 4 тис. пропозицій до Стратегії розвитку столиці до 2025 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, голова КМДА Олександр ПОПОВ зустрівся з користувачами Facebook, які взяли участь в обговоренні зазначеного документа та висловили свої пропозиції до проекту Стратегії розвитку Києва О.ПОПОВ висловив вдячність за свіжі ідеї та поширення інформації про громадське обговорення проекту.

«За півроку обговорення до сторінки Стратегії розвитку Києва на Facebook надійшло понад 4 тисячі пропозицій. Після ретельного аналізу на відповідність законодавству більшість була включена до проекту”, – повідомив керівник міськдержадміністрації.

О.ПОПОВ в чергове підкреслив, що чим більше людей візьме участь в обговоренні Стратегії розвитку Києва, тим кращою, ефективнішою та доцільнішою вона буде.

Голова КМДА зазначив, що конструктивний діалог між киянами та владою, незалежно від того, у який спосіб він відбувається: особисто чи за допомогою соціальних мереж, сприятиме розвитку Києва. Також О.ПОПОВ запропонував блогерам зробити такі зустрічі регулярними.

Як повідомляв УНІАН, остаточний варіант Стратегії розвитку Києва до 2025 року планується прийняти до кінця поточного року.

О.ПОПОВ представив громадськості проект Стратегії розвитку Києва до 2025 року у травні п.р. Київська міська державна адміністрація за результатами громадського обговорення отримала загалом понад 10 тис. пропозицій до проекту документа.