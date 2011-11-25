Трамвайну лінію на Троєщині подовжать

12:53, 25 листопада 2011
Київ
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Та модернізують

Київ. 25 листопада. УНІАН. Трамвайну лінію на житловому масиві Троєщина буде реконструйовано та добудовано.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на відповідне розпорядження, підписане головою КМДА Олександром ПОПОВИМ.

Згідно з прийнятим рішенням, після реконструкції трамвайна лінія працюватиме в режимі легкого рейкового транспорту від вулиці Милославської до пересадочного вузла на міську кільцеву електричку. Таким чином передбачено удосконалити дорожньо-транспортний рух на Троєщині і забезпечити зручний маршрут до станцій міської електрички.

В КМДА відзначають, що один з напрямків розвитку мережі громадського транспорту на Троєщині – це розбудова так званого легкого метро.

Суттєво покращити транспортне сполучення лівого та правого берега планується за рахунок міської електрички, станції якої працюватимуть як пересадочні вузли на метрополітен чи інший громадський транспорт.

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