До Дня Києва на Набережній відкриють арт-галерею

Київ. 25 листопада. УНІАН. До Дня Києва на вулиці Набережно-Хрещатицькій (причали №1 та №2) для киян та гостей столиці відкриють арт-галерею під відкритим небом.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Замовником розміщення та функціонування галереї визначено Подільську районну держадміністрацію.

Облаштувати галерею передбачено за рахунок спонсорських коштів.

Насамперед буде розроблено ескізи панно, стендів, пілонів, стовпів із вказівниками напрямків руху та інших інформаційних покажчиків.

Арт-галерею прикрасять декоративним світлом і забезпечать нічне освітлення її експозиції, яку цілодобово охоронятимуть правоохоронці.