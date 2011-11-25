У школі №262 відкрився музей хліба «Перевесло»

Київ. 25 листопада. УНІАН. У середній загальноосвітній школі №262 Подільського району Києва відкрився музей хліба «Перевесло».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Експозиції музею складаються з п’яти різних напрямків. Перший – «Рідна земля» – поєднує відомості з таких навчальних дисциплін, як географія (типи ґрунтів) і математика (презентовані види діаграм: кругові, стовпчикові, лінійні, а також розрахунки показників валового збору зернових культур в Україні). Другий відділ, який називається «Колиска хліба», висвітлює історичні відомості, легенди і міфи про виникнення та розвиток як землеробства, так і хлібопекарства. Відділ «Хліб насущний» – містить відомості про біологічний склад різних видів борошна і технологію випікання хлібобулочних виробів. У відділі «Жнива скорботи» зібрані матеріали про трагічні сторінки українських Голодоморів. Тут же представлені роботи учнів з даної тематики.

П’ятий відділ, який отримав назву «Без хліба немає пісень» – зібрав великий літературний матеріал: оповідання, вірші, приказки, а також українознавчі відомості про різновиди обрядового хліба. У цій секції можна на власні очі подивитися приклади таких різновидів хліба, муляжі якого було виготовлені з солоного тіста.

Як зауважили в Подільській райдержадміністрації, створення музею хліба в школі дало можливість об’єднати різні навчальні предмети – історію, географію, біологію, математику, технології.

Це єдиний шкільний музей хліба в Києві і 15-й музей хліба у світі.