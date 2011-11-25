В місті розпочали профілактику сезонного грипу

Київ. 25 листопада. УНІАН. У Києві затверджено заходи з профілактики сезонного грипу.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на відповідне розпорядження КМДА, Головному управлінню охорони здоров’я доручено забезпечити готовність лікувально-профілактичних закладів до можливого зростання захворюваності на грип та ГРВІ, звернувши особливу увагу на підготовку госпітальних баз, наявність необхідного запасу противірусних препаратів, засобів індивідуального захисту, дезінфекційних та антисептичних засобів, спеціальної медичної апаратури, тест-систем та укомплектування бригад для надання консультативної і медичної допомоги. На період можливого інтенсивного підйому захворюваності буде передбачено залучення додаткового медичного персоналу та виділення додаткової кількості ліжок для госпіталізації.

За рахунок комплексної програми «Здоров’я киян» проведуть щеплення проти грипу дітям та персоналу дитячих будинків і притулків для неповнолітніх, шкіл-інтернатів для сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, літніх людей, які проживають у будинках для осіб похилого віку.

Комунальне підприємство «Фармація» зобов’язане забезпечити аптечну мережу достатньою кількістю лікувальних і вітамінних препаратів, засобів неспецифічної профілактики грипу, а також масок, гумових рукавичок та інших засобів індивідуального захисту.

Крім того, буде проведено комплекс робіт для підтримання належного температурного режиму в дитячих, освітніх, лікувально-профілактичних установах, житлових приміщеннях, транспорті тощо. А маленьких відвідувачів дитсадків забезпечать вітамінними та імуностимулюючими препаратами за рахунок коштів, передбачених у бюджеті районів на 2011-2012 роки в галузі «Освіта». Якщо ж епідемічна ситуація з ГРВІ все ж ускладниться, за відповідним клопотанням Київської міської санітарно-епідеміологічної станції столична влада припинить навчальний процес у школах та введе обмежувальні заходи в інших навчальних закладах міста.