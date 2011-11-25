В житлових будинках вбудовані котельні замінять на модульні

Київ. 25 листопада. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ підписав розпорядження про виконання робіт з реконструкції систем теплопостачання житлових будинків шляхом заміни вбудованих котелень на модульні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, замовником відповідних робіт, що триватимуть у рамках Програми соціально-економічного розвитку Києва, визначено Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження.

Згідно з документом, системи теплопостачання оновлять для споживачів від котельні на вул. Львівській, 25 та житлових будинків за адресами: вул. Добрий шлях, 64, вул. Кудрявська 12 та 27-29, Кудрявський узвіз, 2, вул. Новопольська, 69, просп. Відрадний, 73 та просп. Броварський, 93.

У прес-службі нагадали, що модернізація системи теплозабезпечення та енергоефективності Києва проходить в рамках проекту «Реформа міського теплозабезпечення в Україні».

Як наголошував О.ПОПОВ, якість послуг з теплопостачання житлового сектору, шкіл, дитячих садочків, лікарень та інших об’єктів соціального призначення відбуватиметься також з використанням енергозберігаючих технологій, що є одним із пріоритетів Стратегії розвитку Києва до 2025 року.